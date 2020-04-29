БТРи, артилерія і 100 тон боєприпасів: у двох областях виявили рекордний арсенал зброї

Фото: виявлений БТР (gp.gov.ua)

Також знайшли більше тисячі бойових гранат та більше півмільйона набоїв різного калібру

У Донецькій та Дніпропетровській областях виявили найбільший з початку війни на Донбасі незаконний арсенал зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що у різних місцях на території Донецької та Дніпропетровської областей військові прокурори виявили:

бойову машину піхоти БМП-2К,

бронетранспортер БТР-70,

100 мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра",

два 120 мм міномети 2Б1 та 82 мм міномет "Васильок",

14,5 мм протитанкову рушницю Дегтярьова, дві 30 мм автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42,

63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 "Фагот", 2 пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них,

30 мм станковий автоматичний гранатомет АГС-17,

25 автоматів АК різних калібрів і систем, 5,45 мм ручний кулемет РПК, два 7,62 мм кулемети "Максім", два 7,62 мм кулемети ПКТ, 12,7 мм кулемет ДШК,

5 гранатометів РПГ-7, 5 підствольних гранатометів,

три одиниці зброї невідомого зразка калібру 7,62 мм і 12,7 мм, 9 мм пістолет АПС.

Фото: у Донецькій та Дніпропетровській областях виявили рекордний арсенал зброї (gp.gov.ua)

Крім того, за попередніми підрахунками, знайшли близько 100 тон боєприпасів, серед яких декілька сотень 122 мм пострілів до гармати, тисячі різних мін, більше тисячі бойових гранат, десятки тисяч набоїв калібру 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм та близько півмільйона набоїв калібру 5,45 мм і 7,62 мм.

"На теперішній час в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тривають обшук та слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб, вживаються заходи щодо призначення судових експертиз та забезпечення безпечного зберігання виявленого майна", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше на території покинутого дитячого табору у зоні проведення операції Об'єднаних сил виявили масштабний схрон арсеналу зброї. За даними СБУ, зброю і боєприпаси планувалося вивезти з району проведення ООС.

Раніше схрон з боєприпасами та засобами ураження армійського зразка виявили в Херсонській області. Також повідомлялося про виявлення схованки з боєприпасами у Донецькій області. Схрон знаходився в нежилому будинку в Мар'їнці.