"Брюссельська диктатура": Орбан влаштував істерику через заборону повернення Росії активів

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан влаштував істерику після рішення Єврокомісії влаштувати голосування за заборону повернення Росії заморожених активів. Проросійський діяч назвав це "брюссельською диктатурою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана у Facebook.
Як відомо, комітет постійних представників Європейського Союзу 11 грудня почав голосування щодо затвердження пропозиції Європейської комісії заборонити повернення Росії активів, які були заморожені в юрисдикції ЄС.
Після цього Орбан, який є великим симпатиком російського диктатора Володимира Путіна, розкритикував Брюссель. Зокрема Орбан заявив, що Єврокомісія, мовляв, "перетне Рубікон", а голосування нібито "завдасть непоправної шкоди Союзу".
"Предметом голосування є заморожені російські активи, які до цього часу кожні шість місяців ставилися на голосування країнами-членами ЄС, що призводило до одностайних рішень. Сьогоднішньою процедурою Брюссель одним розчерком пера скасовує вимогу одностайності, що є явно незаконним", - написав проросійський угорський прем'єр.
Також Орбан звинуватив Єврокомісію у нібито "систематичному порушенні європейського права" та бажанні "продовжити свою явно програшну війну в Україні". Він додав, що рішення, мовляв, "покладе кінець верховенству права в Європейському Союзі, а європейські лідери стануть понад правилами... встановлюється брюссельська диктатура".
"Угорщина протестує проти цього рішення і зробить все, що в її силах, щоб відновити верховенство права", - в кінці пригрозив проросійський діяч.
Істерика Орбана стає цілком зрозумілою, якщо згадати, що в Євросоюзі 11 грудня ухвалили зміну правил, яка спрощує продовження заморожування російських активів. Тепер одностайність щодо заморожування активів РФ більше не є єдиним варіантом.
Таким чином, Угорщина та Словаччина більше не зможуть шантажувати ЄС незгодою з продовженням санкцій та загрозою розморожування активів Росії. Саме це, вочевидь, так розлютило Орбана.
До слова, ще один прихильний до Росії політичний діяч, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики коштом заморожених російських активів, якщо ці гроші планують спрямувати на оборонні потреби.