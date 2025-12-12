"Брюссельская диктатура": Орбан устроил истерику из-за запрета возврата России активов

Как известно, комитет постоянных представителей Европейского Союза 11 декабря начал голосование по утверждению предложения Европейской комиссии запретить возвращение России активов, которые были заморожены в юрисдикции ЕС.

После этого Орбан, который является большим симпатиком российского диктатора Владимира Путина, раскритиковал Брюссель. В частности Орбан заявил, что Еврокомиссия, мол, "пересечет Рубикон", а голосование якобы "нанесет непоправимый вред Союзу".

"Предметом голосования являются замороженные российские активы, которые до сих пор каждые шесть месяцев ставились на голосование странами-членами ЕС, что приводило к единодушным решениям. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласия, что является явно незаконным", - написал пророссийский венгерский премьер.

Также Орбан обвинил Еврокомиссию в якобы "систематическом нарушении европейского права" и желании "продолжить свою явно проигрышную войну в Украине". Он добавил, что решение, мол, "положит конец верховенству права в Европейском Союзе, а европейские лидеры станут выше правил... устанавливается брюссельская диктатура".

"Венгрия протестует против этого решения и сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить верховенство права", - в конце пригрозил пророссийский деятель.