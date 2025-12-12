"Брюссельская диктатура": Орбан устроил истерику из-за запрета возврата России активов

Премьер Венгрии Виктор Орбан устроил истерику после решения Еврокомиссии устроить голосование за запрет возвращения России замороженных активов. Пророссийский деятель назвал это "брюссельской диктатурой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в Facebook.
Как известно, комитет постоянных представителей Европейского Союза 11 декабря начал голосование по утверждению предложения Европейской комиссии запретить возвращение России активов, которые были заморожены в юрисдикции ЕС.
После этого Орбан, который является большим симпатиком российского диктатора Владимира Путина, раскритиковал Брюссель. В частности Орбан заявил, что Еврокомиссия, мол, "пересечет Рубикон", а голосование якобы "нанесет непоправимый вред Союзу".
"Предметом голосования являются замороженные российские активы, которые до сих пор каждые шесть месяцев ставились на голосование странами-членами ЕС, что приводило к единодушным решениям. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласия, что является явно незаконным", - написал пророссийский венгерский премьер.
Также Орбан обвинил Еврокомиссию в якобы "систематическом нарушении европейского права" и желании "продолжить свою явно проигрышную войну в Украине". Он добавил, что решение, мол, "положит конец верховенству права в Европейском Союзе, а европейские лидеры станут выше правил... устанавливается брюссельская диктатура".
"Венгрия протестует против этого решения и сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить верховенство права", - в конце пригрозил пророссийский деятель.
Истерика Орбана становится вполне понятной, если вспомнить, что в Евросоюзе 11 декабря приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом.
Таким образом, Венгрия и Словакия больше не смогут шантажировать ЕС несогласием с продолжением санкций и угрозой размораживания активов России. Именно это, очевидно, так разозлило Орбана.
К слову, еще один благосклонный к России политический деятель, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги планируют направить на оборонные нужды.