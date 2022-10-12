В Брюсселі розпочалось шосте засідання "Рамштайн"

Сьогодні, 12 жовтня, в Брюсселі розпочалось шосте засідання Контактної групи з питань оборони України. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Олексія Резнікова.

"Розпочинаємо роботу в рамках оборонної контактної групи України - Рамштайн 6 та НАТО на рівні міністрів оборони. Також маємо важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 сьогоднішнього порядку денного - посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм. Слідкуйте за новинами", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чого чекати від шостого засідання "Рамштайн". Не виключається, що однією з тем буде заявка України на вступ до НАТО.

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