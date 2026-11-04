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Україна обговорила з США, європейцями та BlackRock План процвітання

21:25 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна обговорила з США, європейцями та BlackRock План процвітання Фото: Рустем Умєров (Getty Images)
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У Брюсселі в середу, 4 листопада, відбулися переговори щодо плану відновлення для України, залучення інвестицій та забезпечення фінансування на 2027 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова.

Перша зустріч була присвячена плану відновлення для України - ключовому документу, який визначатиме післявоєнне відновлення держави, залучення інвестицій та економічний розвиток.

"Працювали з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. З українського боку залучені команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу президента", - розповів Умєров.

Він зазначив, що наразі триває предметна робота над документом, і додав, що учасники вже визначили конкретні наступні кроки та терміни їх виконання, а деталі оприлюднять згодом.

Фінансування на 2027 рік

Друга зустріч стосувалася фінансування України у 2027 році. Представники Міноборони, Мінфіну та Офісу президента презентували партнерам детальні розрахунки на наступний рік:

  • загальний обсяг необхідних ресурсів;
  • обсяг дефіциту, який необхідно покрити;
  • можливі джерела закриття фінансових потреб.

"Окремо обговорили загрози з боку Росії для України та всієї Європи, а також спільні кроки для протидії їм", - повідомив голова СЗР.

Нова архітектура безпеки Європи

Умєров зазначив, що завтра робота з партнерами продовжиться - сторони зосередяться на обговоренні гарантій безпеки для України.

"Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід’ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи", - наголосив він.

Нагадаємо, NYT писало, що адміністрація Трампа намагається переконати Україну погодитися на мирну угоду з РФ, яка може передбачати територіальні поступки щодо Донбасу. При цьому Вашингтон обіцяє Києву потенційні економічні переваги.

Також Умєров попереджав про спроби невідомих осіб отримати інформацію щодо нових дипломатичних ініціатив України та переговорів із міжнародними партнерами про завершення війни.

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