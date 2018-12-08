В Брюсселе "желтые жилеты" устроили драку с полицией, больше 100 человек задержали

Фото: протесты в Брюсселе (twitter.com/lesoir)

На акцию протеста вышли около 500 человек

В Брюсселе (Бельгия) сегодня, 8 декабря, произошли столкновения во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые призывают к отставке премьер-министра страны Шарля Мишеля, с сотрудниками полиции. В результате, более 100 человек задержаны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Как сообщает издание, в акции приняли участие около 500 человек. Несколько групп протестующих направились в квартал Брюсселя, где находятся основные институты Евросоюза, но путь им преградила полиция.

Одна из групп решила прорвать полицейский кордон, что привело к столкновениям. Полицейские применили против активистов слезоточивый газ.

В результате столкновений, в Брюсселе были задержаны более 100 участников протеста.

Gilets jaunes: 400 manifestants à Bruxelles, plusieurs affrontements avec la police (direct) https://t.co/6LYzCov6MI pic.twitter.com/hift3YWv37 — Le Soir (@lesoir) December 8, 2018

Напомним, в пятницу, 30 ноября, в Брюсселе около сотни представителей бельгийского движения "желтых жилетов" перекрыли перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, создав огромную пробку возле квартала учреждений ЕС.

Сообщалось о задержании 30 человек.

Полиция была готова к возможной масштабной манифестации. Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.

Отметим, сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов" правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже.