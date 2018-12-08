У Брюсселі "жовті жилети" влаштували бійку з поліцією, більше 100 осіб затримано

Фото: протести в Брюсселі (twitter.com/lesoir)

На акцію протесту вийшли близько 500 осіб

В Брюсселі (Бельгія) сьогодні, 8 грудня, відбулися сутички під час масових акцій протесту "жовтих жилетів", які закликають до відставки прем'єр-міністра країни Шарля Мішеля, із співробітниками поліції. В результаті, більше 100 осіб затримано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Як повідомляє видання, в акції взяли участь близько 500 осіб. Кілька груп протестувальників попрямували в квартал Брюсселя, де знаходяться основні інститути Євросоюзу, але шлях їм перегородила поліція.

Одна з груп вирішила прорвати поліцейський кордон, що призвело до сутичок. Поліцейські застосували проти активістів сльозогінний газ.

В результаті зіткнень, в Брюсселі було затримано понад 100 учасників протесту.

Gilets jaunes: 400 manifestants à Bruxelles, plusieurs affrontements avec la police (direct) https://t.co/6LYzCov6MI pic.twitter.com/hift3YWv37 — Le Soir (@lesoir) December 8, 2018

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 листопада, в Брюсселі близько сотні представників бельгійського руху "жовтих жилетів" перекрили перехрестя авеню Дез Ар і вулиці Луа, створивши величезну пробку біля кварталу установ ЄС.

Повідомлялося про затримання 30 чоловік.

Поліція була готова до можливої масштабної маніфестації. Бельгійські "жовті жилети" підхопили акцію французьких "жовтих жилетів", які протестують проти підвищення цін на паливо.

Зазначимо, сьогодні, 8 грудня, у Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетів" правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі.