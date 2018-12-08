ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Брюсселі "жовті жилети" влаштували бійку з поліцією, більше 100 осіб затримано

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 16:09
У Брюсселі "жовті жилети" влаштували бійку з поліцією, більше 100 осіб затримано
Фото: протести в Брюсселі (twitter.com/lesoir)

На акцію протесту вийшли близько 500 осіб

В Брюсселі (Бельгія) сьогодні, 8 грудня, відбулися сутички під час масових акцій протесту "жовтих жилетів", які закликають до відставки прем'єр-міністра країни Шарля Мішеля, із співробітниками поліції. В результаті, більше 100 осіб затримано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Як повідомляє видання, в акції взяли участь близько 500 осіб. Кілька груп протестувальників попрямували в квартал Брюсселя, де знаходяться основні інститути Євросоюзу, але шлях їм перегородила поліція.

Одна з груп вирішила прорвати поліцейський кордон, що призвело до сутичок. Поліцейські застосували проти активістів сльозогінний газ.

В результаті зіткнень, в Брюсселі було затримано понад 100 учасників протесту.

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 листопада, в Брюсселі близько сотні представників бельгійського руху "жовтих жилетів" перекрили перехрестя авеню Дез Ар і вулиці Луа, створивши величезну пробку біля кварталу установ ЄС.

Повідомлялося про затримання 30 чоловік.

Поліція була готова до можливої масштабної маніфестації. Бельгійські "жовті жилети" підхопили акцію французьких "жовтих жилетів", які протестують проти підвищення цін на паливо.

Зазначимо, сьогодні, 8 грудня, у Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетів" правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі.

Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість затриманих зросла до 700 осіб Протести в Парижі: кількість затриманих зросла до 354 осіб
Новини України полицияпротестБрюссельБельгия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся