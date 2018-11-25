На акциях протеста во Франции задержали 130 человек

Фото: протесты во Франции (twitter.com/gecko39)

Количество протестных акций по всей стране превысило 1,6 тысяч

Во Франции в ходе акций пртеста против повышения цен на топливо были задержаны около 130 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BMF.

Как сообщается, 24 ноября в протестах в Париже приняли участие 106,3 тысяч человек, что значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тысячам.

По словам главы МВД Франции, всего было задержано 130 человек.

"Мы хотим отметить, что акции приняли в субботу несколько иной характер по стране. В частности, было отмечено гораздо большее число случаев блокировки торговых центров. Пострадавших были меньше", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Глава МВД рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов - 92 является сотрудниками правоохранительных органов.