ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На акциях протеста во Франции задержали 130 человек

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 07:47
На акциях протеста во Франции задержали 130 человек
Фото: протесты во Франции (twitter.com/gecko39)

Количество протестных акций по всей стране превысило 1,6 тысяч

Во Франции в ходе акций пртеста против повышения цен на топливо были задержаны около 130 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BMF.

Как сообщается, 24 ноября в протестах в Париже приняли участие 106,3 тысяч человек, что значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тысячам.

По словам главы МВД Франции, всего было задержано 130 человек.

"Мы хотим отметить, что акции приняли в субботу несколько иной характер по стране. В частности, было отмечено гораздо большее число случаев блокировки торговых центров. Пострадавших были меньше", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Глава МВД рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов - 92 является сотрудниками правоохранительных органов.

Власти Франции обвинили Ле Пен в беспорядках возле Елисейского дворца Протесты во Франции: полиция применила водометы и слезоточивый газ
Новости Украины Францияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь