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В Брюсселе начались протесты против роста цен на топливо

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 13:14
В Брюсселе начались протесты против роста цен на топливо
Фото: протест в Брюсселе (twitter.com/KSWO)

Полицейские задержали уже 30 человек

В пятницу, 30 ноября, в Брюсселе около сотни представителей бельгийского движения "желтых жилетов" перекрыли перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, создав огромную пробку возле квартала учреждений ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LaCapitale.

Как сообщает издание, задержаны уже 30 человек. Отмечается, что полиция была готова к возможной масштабной манифестации. Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.

В Брюсселе начались протесты против роста цен на топливоФото: протест в Брюсселе (twitter.com/pietercleppe)

Напомним, в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Глава МВД рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов - 92 является сотрудниками правоохранительных органов.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал протестующих. В сообщении в Twitter он поблагодарил правоохранителей и заклеймил "позором" тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.

Ранее сообщалось, что правоохранители Парижа использовали водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против повышения акцизных ставок на топливо.

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