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У Брюсселі заборонили роботу сервісу Über

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 13:25
У Брюсселі заборонили роботу сервісу Über
Фото: Uber (flickr.com/Pensa Brasil)

Тільки водії з ліцензією і значками таксі мають право перевозити пасажирів в Брюсселі

Господарський суд Брюсселя (Бельгія) заборонив роботу американського сервісу Über в місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Info.

Видання з посиланням на заяву судді повідомляє, що платний транспорт Über є незаконним у столиці. Так, згідно з рішенням, прийнятим в кінці грудня, тільки водії з ліцензією на таксі в Брюсселі і, отже, значками таксі на машині, мають право перевозити пасажирів.

"Заборона вже існувала, але Über проігнорував перше рішення, інтерпретувавши його по-своєму, і тому було необхідно просити суддю дати зрозуміти, що для створення таксі необхідно працювати з автомобілями, що мають ліцензію", - заявив глава офіційного перевізника Taxi Verts Мішел Петр.

Як повідомляє RTBF, у свою чергу, у Über заявили, що не порушують бельгійське законодавство, а лише надають в оренду пасажирам автомобілі з водієм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія і Нідерланди оштрафували американську компанію Über за те, що вона не змогла захистити персональну інформацію мільйонів клієнтів протягом кібератаки в 2016 році.

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