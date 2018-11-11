В Брюсселе задержали мужчину, который в ресторане угрожал оружием

Фото: место происшествия (twitter.com/YassineMossati)

После этого он захватил заложников и спрятался в соседнем доме

В Брюсселе был задержан мужчина, который на Американской улице угрожал работникам и посетителям ресторана огнестрельным оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sudinfo.

Инцидент произошел 10 ноября 2018 года в центральном районе города. Для задержания властям города пришлось вызвать спецназ. Впоследствии мужчина сбежал с ресторана и взяв заложников спрятался в соседнем здании.

Спецподразделениями был оцеплен район. После этого мужчина решил сдаться. Сейчас его планируют допросить и узнать мотивы совершенного преступления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мельбурне неизвестный напал на прохожих с ножом, 1 человек погиб, еще 2 пострадали. После того, как мужчина врезался в торговый центр, его машина загорелась, он вышел и начал бросаться на людей с ножом.

Напомним, в Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского. Полицейские обнаружили в парке спящего мужчину и попросили его уйти, в ответ - он вытащил нож и отказался бросить его после требования правоохранителей.