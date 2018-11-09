В Мельбурне неизвестный напал на прохожих с ножом, 1 человек погиб, еще 2 пострадали

Фото: место происшествия (twitter.com.MelissaLDavey)

В полиции не связывают нападение с терроризмом

В Мельбурне (Австралия) мужчина врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre, а потом напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Отмечается, что после того, как мужчина врезался в торговый центр, его машина загорелась. Он вышел и начал бросаться на людей с ножом.

Полиция сообщила о смерти одного человека на месте происшествия. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Фото: место происшествия (twitter.com.cloudyellin)

Также в полиции отметили, что выстрелили нападавшему в грудь. Сейчас он в больнице в критическом состоянии.

Пока что в полиции не пов'связывают нападение с терроризмом.

More vision of the incident on #BourkeSt. @VictoriaPolice are asking witnesses to get in touch with West Melbourne Police Station.



https://t.co/Ccc0GxKeuX pic.twitter.com/ELN0b6XaOZ — ABC Melbourne (@abcmelbourne) November 9, 2018

Напомним, в Стамбуле преступник-беглец напал с ножом на прохожих, пострадали 11 человек.

Преступник по имени Али Кардаш в районе Кадыкей напал на женщину возле мясного магазина, однако ей на помощь пришли несколько человек, которых он также ранил, пытаясь убежать.

Кроме того, в китайском городе Нинбо вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем совершил наезд на них на автомобиле. Инцидент произошел после личного конфликта. В результате погибли два человека, еще 16 получили ранения.