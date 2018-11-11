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У Брюсселі затримали чоловіка, який погрожував зброєю в ресторані

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 02:54
Фото: місце події (twitter.com/YassineMossati)
Фото: місце події (twitter.com/YassineMossati)

Після цього він захопив заручників і сховався в сусідньому будинку

В Брюсселі був затриманий чоловік, який на Американській вулиці погрожував працівникам і відвідувачам ресторану вогнепальною зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sudinfo.

Інцидент стався 10 листопада 2018 року в центральному районі міста. Для затримання владі міста довелося викликати спецназ. Згодом чоловік втік з ресторану і взявши заручників сховався в сусідньому будинку.

Спецпідрозділами був оточений район. Після цього чоловік вирішив здатися. Зараз його планують допитати і дізнатися мотиви скоєного злочину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мельбурні невідомий напав на перехожих із ножем, 1 людина загинула, ще 2 постраждали. Після того, як чоловік врізався в торговий центр, його машина загорілася, він вийшов і почав кидатися на людей з ножем.

Нагадаємо, у Брюсселі невідомий з ножем напав на поліцейського. Поліцейські виявили в парку сплячого чоловіка і попросили його піти, у відповідь - він витягнув ніж і відмовився кинути його після вимоги правоохоронців.

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