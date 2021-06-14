В Брюсселе стартует саммит НАТО: вопрос Украины на повестке дня

Канцлер Германии Ангела Меркель перечислила несколько тем, которые обсудят на саммите НАТО. Хотя мероприятие проходит без участия нашего государства, но вопрос Украины на повестке дня.
Об этом сообщает CNN.
"Она перечислила некоторые вызовы, которые будут обсуждать на повестке дня, включая Россию, Индо-Тихоокеанский регион и Китай. Относительно Афганистана, Меркель сказала, что лидеры обсудят, чего там удалось достичь, чему можно научиться и "будущие концепции", - говорится в сообщении.
Канцлер отметила, что на саммите обсудят "гибридные вызовы", кибератаки, а также российскую кампанию дезинформации, которая влияет на Германию.
"Ситуация в Украине и "угрозы в Беларуси, где угрожают правам человека", также есть в повестке дня", - сообщила Меркель.
Напомним, в понедельник в Брюсселе стартует саммит НАТО, который впервые пройдет с участием Джо Байдена в качестве президента США. Встреча проходит в узком кругу, и Украину на нее не пригласили, хотя Киев очень рассчитывал на присутствие.
Как писало РБК-Украина, в НАТО нет консенсуса по поводу предоставления Плана действий относительно членства для Украины.