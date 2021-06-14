У Брюсселі стартує саміт НАТО: питання України на порядку денному

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перерахувала кілька тем, які обговорять на саміті НАТО. Хоча захід відбувається без участі нашої держави, але питання України на порядку денному.
Про це повідомляє CNN.
"Вона перерахувала деякі виклики, які будуть обговорені на порядку денному, зокрема Росію, Індо-Тихоокеанський регіон та Китай. Щодо Афганістану, Меркель сказала, що лідери обговорять, чого там вдалося досягти, чого можна навчитися та "майбутні концепції", - сказано у повідомленні.
Канцлер зазначила, що на саміті обговорять "гібридні виклики", кібератаки, а також російську кампанію дезінформації, яка впливає на Німеччину.
"Ситуація в Україні та "загрози в Білорусі, де загрожують правам людини", також є на порядку денному", - поінформувала Меркель.
Нагадаємо, у понеділок в Брюсселі стартує саміт НАТО, який вперше пройде за участю Джо Байдена в якості президента США. Зустріч проходить у вузькому колі, і Україну на неї не запросили, хоча Київ дуже розраховував на присутність.
Як писало РБК-Україна, у НАТО немає консенсусу з приводу надання Плану дій щодо членства для України.