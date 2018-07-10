Столтенберг назвав теми саміту НАТО

Саміт НАТО запланований на 11-12 липня в Брюсселі

Керівники 29 країн-членів НАТО, а також країн-партнерів 11-12 липня 2018 року проведуть у Брюсселі зустріч на вищому рівні, на якій, зокрема, будуть обговорюватися питання оборони і активізації боротьби з тероризмом. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє прес-служба Альянсу.

За словами Столтенберга, 11 липня учасники саміту НАТО будуть обговорювати питання оборони, зокрема, збільшення оборонного бюджету. Крім того, учасники саміту мають намір ухвалити рішення з питання про підвищення ролі НАТО у боротьбі з тероризмом.

Крім того, щоб підсилити оборону НАТО, лідери, як очікується, підтримають ініціативу, згідно якої, країни зобов'язалися до 2020 року створити 30 механізованих батальйонів; 30 повітряних ескадрилій; і 30 бойових кораблів, готових до використання протягом 30 днів.

Крім того, на саміті НАТО учасники мають намір запросити Македонію почати переговори про вступ країни в НАТО.

Крім того, 11 липня будуть обговорюватися основні проблеми безпеки за участю лідерів Фінляндії і Швеції, а також президентів європейської ради та Європейської комісії.

"У четвер (12 липня, - ред.) лідери також зустрінуться з близькими партнерами - Грузією і Україною, щоб обговорити регіональні виклики, реформи оборони і постійну підтримку НАТО. Зустріч на вищому рівні завершиться зустріччю щодо Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, лідери країн НАТО мають намір узгодити збільшення фінансування афганських сил після 2020 року.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що в НАТО очікують, що в 2018 році 8 країн-союзників виділять не менше 2% ВВП на оборону.