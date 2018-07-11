В Брюсселі сьогодні стартує саміт НАТО
Зокрема, учасники обговорять тему розвитку відносин між Євросоюзом і США
В Брюселі (Бельгія) 11-12 липня лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО. В ході саміту планується намітити кроки з розвитку альянсу та підписати ряд значущих документів, йдеться в повідомленні на офіційному сайті НАТО.
Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав основні теми зустрічі, серед яких: стримування і посилення оборони, боротьба з терором і зміцнення стабільності, розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС, модернізація НАТО, справедливий розподіл відповідальності та загальні цінності альянсу.
Також учасники саміту обговорять питання боротьби з тероризмом та ситуацію в Афганістані.
Окрім того, в рамках боротьби з тероризмом, альянс прийме рішення на саміті про початок навчальної місії в Іраку.
[ICYMI] #NATO Secretary General preview on the eve of #NATOSummit start https://t.co/q4fWzE8HAb pic.twitter.com/wVgcIfuEQm— NATO (@NATO) July 10, 2018
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко протягом 11-12 липня 2018 року перебуватиме у Бельгії на саміті НАТО.
Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прибув у Брюсель на саміт НАТО, де його не зустріло керівництво Бельгії.