В Брюсселі сьогодні стартує саміт НАТО

Зокрема, учасники обговорять тему розвитку відносин між Євросоюзом і США

В Брюселі (Бельгія) 11-12 липня лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО. В ході саміту планується намітити кроки з розвитку альянсу та підписати ряд значущих документів, йдеться в повідомленні на офіційному сайті НАТО.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав основні теми зустрічі, серед яких: стримування і посилення оборони, боротьба з терором і зміцнення стабільності, розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС, модернізація НАТО, справедливий розподіл відповідальності та загальні цінності альянсу.

Також учасники саміту обговорять питання боротьби з тероризмом та ситуацію в Афганістані.

Окрім того, в рамках боротьби з тероризмом, альянс прийме рішення на саміті про початок навчальної місії в Іраку.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко протягом 11-12 липня 2018 року перебуватиме у Бельгії на саміті НАТО.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прибув у Брюсель на саміт НАТО, де його не зустріло керівництво Бельгії.