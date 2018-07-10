Трампа в Брюсселі зустріли без особливих почестей через футбол

Трампа не зустрічало керівництво Бельгії

Президента США Дональда Трампа, який 10 липня прибув до Брюсселя в умовах підвищеної безпеки для участі в саміті НАТО, не зустрічало керівництво Бельгії. Про це повідомив сайт газети Le Soir.

Як відомо, король Бельгії Філіп стежив за матчем Франція - Бельгія. Там же знаходився і міністр закордонних справ Дідьє Рейндерс.

Крім того, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель дивився цей матч у місті Брен-ле-Конт у фанатській зоні, влаштованій у місцевому парку, так як там проживає футболіст збірної Бельгії Еден Азар.

Le Soir повідомляє, що зустрічати Трампа направили шефа протоколу МЗС, посла Франсуазу Гюстен. На такому ж рівні будуть зустрічати і інших з 29 глав держав і урядів країн НАТО. Відповідно, ніяких особливих почестей і для президента США.

Нагадаємо, 11 липня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО. При цьому раніше в Брюсселі активісти влаштували марш "Трампу тут не раді".