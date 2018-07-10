Порошенко поїде у Бельгію для участі у саміті НАТО

Заплановані двосторонні зустрічі Порошенка із лідерами країн, які братимуть участь у саміті НАТО

Президент України Петро Порошенко протягом 11-12 липня 2018 року перебуватиме у Бельгії на саміті НАТО, який відбуватиметься у Брюсселі. Запрошення для участі у саміті надіслав Генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Порошенко візьме участь у засіданні Північноатлантичної Ради на рівні глав держав та урядів. Участь у засіданні братимуть Україна та Грузія.

Також передбачена участь президента у засіданні глав держав та урядів країн-контрибуторів Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".

У програмою візиту зазначена й низка двосторонніх зустрічей Порошенка із лідерами країн, які братимуть участь у саміті.

"Президент Порошенко візьме участь у публічному заході - спеціальній сесії "НАТО залучає: Діалог в рамках брюссельського саміту", який буде проведений Німецьким Фондом Маршалла у штаб-квартирі Альянсу", - повідомили в перс-службі.

Нагадаємо, в інтерв'ю британському виданню Financial Times Порошенко назвав повну інтеграцію України в євроатлантичну систему (НАТО) найбільшою загрозою російській агресії.