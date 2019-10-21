В Брюсселе пройдут трехсторонние технические консультации по газу

Технические консультации между Украиной, Европейским союзом и Российской Федераций пройдут в Брюсселе 21 октября для подготовки газовых переговоров, которые состоятся 28 октября. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель перед переговорами заявил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией предложит заключить контракт на транспортировку 60 млрд кубометров российского газа в течение 10 лет.

После переговоров министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года.

В то же время глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украине не выгодно продлевать существующий транзитный газовый контракт с Россией. Коболев напомнил позицию Украины о том, между сторонами должен быть только новый контракт по европейским правилам с новым оператором.