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В Брюсселе снова протесты против карантина: митингующих разгоняют газом и водометам

Автор: Дмитрий Левицкий

В бельгийские столицы Брюсселе вновь протестуют против карантинных ограничений, а также касательно планов по обязательной вакцинации. Демонстрации переросли в беспорядки, а силовики против митингующих применили газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times и Washington Post.

Перед началом акции протеста организаторы надеялись, что она пройдет мирно, а не как в прошлый раз - с насилием и беспорядками. Акция начиналась вблизи

Однако протест все же перерос в беспорядки. Силовики применили против демонстрантов

Напомним, силовики разгоняли слезоточивым газом антикарантинную акцию протеста в Брюсселе в воскресенье, 21 ноября. Тогда акция вспыхнула из-за возвращения обязательного масочного режима и дистанционной работы.

А сегодняшней акции протеста предшествовало очередное ужесточение карантина в Бельгии. Правительство страны решило запретить корпоративы и снова закрыло школы.

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БрюссельКарантинКоронавирусБельгия