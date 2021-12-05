В Брюсселе снова протесты против карантина: митингующих разгоняют газом и водометам

В бельгийские столицы Брюсселе вновь протестуют против карантинных ограничений, а также касательно планов по обязательной вакцинации. Демонстрации переросли в беспорядки, а силовики против митингующих применили газ и водометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times и Washington Post.
Перед началом акции протеста организаторы надеялись, что она пройдет мирно, а не как в прошлый раз - с насилием и беспорядками. Акция начиналась вблизи
Однако протест все же перерос в беспорядки. Силовики применили против демонстрантов
Напомним, силовики разгоняли слезоточивым газом антикарантинную акцию протеста в Брюсселе в воскресенье, 21 ноября. Тогда акция вспыхнула из-за возвращения обязательного масочного режима и дистанционной работы.
А сегодняшней акции протеста предшествовало очередное ужесточение карантина в Бельгии. Правительство страны решило запретить корпоративы и снова закрыло школы.