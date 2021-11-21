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В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина

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Брюссель, Воскресенье 21 ноября 2021 20:13
В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина Фото: протесты против карантина в Брюсселе (twitter.com/RoosTante)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Бельгии вспыхнули протесты из-за новые карантинные ограничения. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Quicktake.

На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решили вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.

Как заявил премьер-министр Александр Де Кру, только высокий уровень вакцинации от коронавирус позволяет Бельгии избежать введения жесткого локдауну.

Однако возвращение карантинных ограничений спровоцировали протесты несогласных. Тысячи людей вышли сегодня на улицы Брюсселя. Протестующие вступали в конфронтации с силовиками, а те применяли слезоточивый газ.

Напомним, ранее акции протеста против карантина прокатились по Австралии.

Также РБК-Украина писало о беспорядках во Франции.

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