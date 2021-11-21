В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина
В Бельгии вспыхнули протесты из-за новые карантинные ограничения. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Quicktake.
На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решили вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.
Как заявил премьер-министр Александр Де Кру, только высокий уровень вакцинации от коронавирус позволяет Бельгии избежать введения жесткого локдауну.
Однако возвращение карантинных ограничений спровоцировали протесты несогласных. Тысячи людей вышли сегодня на улицы Брюсселя. Протестующие вступали в конфронтации с силовиками, а те применяли слезоточивый газ.
LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 21, 2021
Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTA pic.twitter.com/O4gPEJpuqS
Напомним, ранее акции протеста против карантина прокатились по Австралии.
Также РБК-Украина писало о беспорядках во Франции.