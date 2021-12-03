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Корпоративы отменяются: Бельгия усиливает карантин

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Бельгия, Пятница 03 декабря 2021 17:14
Корпоративы отменяются: Бельгия усиливает карантин Фото: карантин в Бельгии (Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Власть Бельгии решила усилить карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Все места массового скопления людей можно будет посещать только в маске и с COVID-сертификатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

В частности, с понедельника 6 декабря в Бельгии массовые мероприятия в помещениях будут разрешены с участием не более 200 человек, с требованием COVID-сертификата, маски и сидячих мест. Ресторанам разрешили работу до 23:00. Проведение корпоративов запрещается.

Правительство разрешило не закрывать рождественские ярмарки, но посетители смогут на них попасть только в масках и с сертификатом о вакцинации.

Кроме того, любительские спортивные мероприятия в помещениях запрещаются, а профессиональные соревнования должны проходить без публики.

Всех детей старше 6-ти лет обяжут носить маски. Младшая школа закроется 20 декабря, на неделю раньше обычного. Средняя и старшая школа будет учиться в смешанном формате.

Стоит отметить, что Бельгия, как и большинство стран Европы, проходит очередную волну эпидемии. Дневные показатели на прошлой неделе обновили рекорды, превысив 20 тысяч человек.

По состоянию на 3 декабря в Бельгии госпитализированы 3707 пациентов с коронавирусом, из них 821 - в палатах интенсивной терапии.

Напомним, Европа остается эпицентром пандемии: одновременно со всплеском штамма "Дельта", страны ЕС вводят ограничения из-за варианта "Омикрон".

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