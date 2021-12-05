У Брюсселі знову протести проти карантину: мітингарів розганяють газом та водометам

У бельгійські столиці Брюсселі знову протестують проти карантинних обмежень, а також щодо планів стосовно обов'язкової вакцинації. Демонстрації переросли у заворушення, а силовики проти мітингарів застосували газ та водомети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brussels Times та Washington Post.
Перед початком акції протесту організатори сподівалися, що вона пройде мирно, а не як минулого разу - з насильством та заворушеннями. Акція починалася поблизу
Однак протест все ж переріс у заворушення. Силовики застосували проти демонстрантів
Нагадаємо, силовики розганяли сльозогінним газом антикарантинну акцію протесту в Брюсселі у неділю, 21 листопада. Тоді акція спалахнула через повернення обов'язкового маскового режиму та дистанційної роботи.
А сьогоднішній акції протесту передувало чергове посилення карантину в Бельгії. Уряд країни вирішив заборонити корпоративи та знову закрив школи.