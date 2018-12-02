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У Брюсселі пройшов багатотисячний марш на захист клімату

Новини » Суспільство    02.12.2018 - 19:34
У Брюсселі пройшов багатотисячний марш на захист клімату
Фото: кліматичний марш у Брюсселі (Reuters)

Марш відбувся на тлі відкриття кліматичної конференції у Польщі

У Брюсселі (Бельгія) у неділю, 2 грудня, пройшов багатотисячний кліматичний марш, учасники якого вимагали зменшення викидів вуглекислого газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, марш проходив на тлі початку роботи 24-ї кліматичної конференції ООН у Катовіце (Польща), на якій представники майже 200 держав обговорюватимуть, зокрема, конкретні заходи щодо втілення Паризької кліматичної угоди.

За даними правоохоронців, у марші взяли участь приблизно 65 тис. людей. Учасники акції вимагали від бельгійського уряду запровадження активніших заходів для захисту клімату на національному, європейському та світовому рівнях.

Крім того, демонстранти вимагали активніших заходів щодо обмеження викидів вуглекислого газу та обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, що було прописане за мету в Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині, у Кельні та Берліні, сьогодні, 1 грудня, тисячі громадян вийшли на акції протесту проти використання вугілля на електростанціях з міркувань захисту довкілля.

Раніше РБК-Україна писало, що у доповіді Міжурядової групи експертів по зміні клімату (IPCC) ООН йдеться, що у світі необхідно істотно скоротити викиди вуглекислого газу, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм. 

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