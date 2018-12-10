Фото: конференция ООН в Марокко (twitter.com/UN)

Украина вернется к рассмотрению соглашения о мигрантах при благоприятных условиях

Украина откладывает подписание миграционного пакта ООН до более благоприятных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Министерства иностранных дел.

Сообщается, что 10-11 декабря в Марокко проходит конференция ООН по принятию Глобального соглашения о безопасной, упорядоченной и законной миграции (миграционный пакт ООН). В МИД подчеркивают, что украинская делегация принимала последовательное участие во всех переговорах.

В то же время указывается, что в последние годы Украина столкнулась с российской агрессией, в результате которой около 1,5 млн граждан превратились в вынужденных переселенцев.

"Учитывая изложенное, Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции на другом этапе при благоприятных условиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что Украина продолжает выполнять обязательства по правам человека, реадмиссии и т. д. По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 1 октября 2018 года на учете находились 275 030 мигрантов. Только за девять месяцев текущего года органы ГМС выдали 10 410 разрешений на иммиграцию, оформлено 33 567 свидетельств на временное проживание.

"Украина приветствует развитие международного сотрудничества в сфере миграции и отмечает важную роль Международной организации по миграции (МОМ) в этом процессе. Украинская сторона готова к продолжению конструктивного сотрудничества с МОМ по широкому кругу вопросов, связанных с миграцией", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что более 150 стран уже поддержали миграционный пакт ООН. Отметим, Австрия, Польша, Словакия, Чехия, Болгария и Италия отказались присоединиться к соглашению.

Летом Еврокомиссия подготовила концепцию контролируемых центров ЕС для мигрантов.