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У Брюсселі проходить екстрений саміт Євросоюзу за новою відстрочення Brexit

Новини » Політика    10.04.2019 - 22:01
У Брюсселі проходить екстрений саміт Євросоюзу за новою відстрочення Brexit
Фото: рада Європи (facebook.com/eucouncil)

Британський прем'єр просила відкласти вихід Великобританії з ЄС до 30 червня

Лідери країн Європейського союзу зібралися на екстрений саміт у Брюсселі на рахунок питання про нову відстрочку Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Лідери країн Європейського союзу заслухали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей. Британський прем'єр просила відкласти вихід Великобританії з ЄС до 30 червня. Щоб отримати відстрочку, Терези Мей потрібно заручитися підтримкою кожної держави - члена ЄС. При цьому вони, щоб захистити свої інтереси, можуть висунути жорсткі умови щодо будь-якого подовження періоду переговорів.

Президент Європейського парламенту Антоніо Таджани заявив, що "найважливіше" - це захищати права європейських громадян у Великобританії і громадян Великобританії в Європі.

"Ми хочемо знати рішення Великобританії, а потім ми повинні прийняти рішення в раді", - заявив Таджани.

Напередодні саміту президент Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів Євросоюзу не принижувати Терезу Мей, коли вони будуть обговорювати її останнє прохання про затримку Brexit.

Але інші 27 країн Євросоюзу можуть накладати жорсткі умови на будь-яке продовження періоду переговорів по статті 50, щоб забезпечити захист своїх власних інтересів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни Євросоюзу чекають пояснень від Великобританії щодо необхідності продовження строків Brexit.

Зазначимо, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривалий "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.

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