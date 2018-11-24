Протести у Франції: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ

Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Демонстранти протестують проти підвищення цін на пальне

У суботу, 24 листопада, правоохоронці Парижу (Франція) використали водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що протестують проти підвищення акцизних ставок на пальне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, протестувальники намагалися прорватися через поліцейські кордони, що розташовані поблизу Єлисейського палацу. У відповідь на агресивні дії поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Зазначається, що в акції взяло участь декілька тисяч громадян, які були одягнені в яскраво-жовті жилети. У паризькій поліції додали, що серед протестувальників були й "ультраправі, які застосовували силу проти поліцейських". Крім того, деякі демонстранти тримали плакати з надписами "Макрона у відставку" та "Макрон - злодій".

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy — AFP news agency (@AFP) November 24, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході протестів проти підвищення цін на пальне у Франції внаслідок аварії загинув мотоцикліст.

Раніше РБК-Україна писало, що у ході протестів проти підвищення цін на пальне, які відбуваються у Франції, постраждали 528 осіб.

Всього в країні відбулися понад 2 тис. акцій різного масштабу, в яких уже взяли участь близько 288 тисяч осіб.