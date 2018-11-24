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Протести у Франції: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 15:17
Протести у Франції: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ
Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Демонстранти протестують проти підвищення цін на пальне

У суботу, 24 листопада, правоохоронці Парижу (Франція) використали водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що протестують проти підвищення акцизних ставок на пальне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, протестувальники намагалися прорватися через поліцейські кордони, що розташовані поблизу Єлисейського палацу. У відповідь на агресивні дії поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Зазначається, що в акції взяло участь декілька тисяч громадян, які були одягнені в яскраво-жовті жилети. У паризькій поліції додали, що серед протестувальників були й "ультраправі, які застосовували силу проти поліцейських".  Крім того, деякі демонстранти тримали плакати з надписами "Макрона у відставку" та "Макрон - злодій".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході протестів проти підвищення цін на пальне у Франції внаслідок аварії загинув мотоцикліст.

Раніше РБК-Україна писало, що у ході протестів проти підвищення цін на пальне, які відбуваються у Франції, постраждали 528 осіб.

Всього в країні відбулися понад 2 тис. акцій різного масштабу, в яких уже взяли участь близько 288 тисяч осіб.

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