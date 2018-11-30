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У Брюсселі почалися протести проти зростання цін на паливо

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 13:14
У Брюсселі почалися протести проти зростання цін на паливо
Фото: протест у Брюсселі (twitter.com/KSWO)

Поліцейські затримали вже 30 людей

У п'ятницю, 30 листопада, в Брюсселі близько сотні представників бельгійського руху "жовтих жилетыв" перекрили перехрестя авеню Дез Ар і вулиці Луа, створивши величезну пробку біля кварталу установ ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LaCapitale.

Як повідомляє видання, затримані вже 30 людей. Відзначається, що поліція була готова до можливої масштабної маніфестації. Бельгійські "жовті жилети" підхопили акцію французьких "жовтих жилетах", протестуючих проти підвищення цін на паливо.

У Брюсселі почалися протести проти зростання цін на паливоФото: протест у Брюсселі (twitter.com/pietercleppe)

Нагадаємо, у ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Глава МВС розповів, що серед 528 постраждали 17 чоловік мають серйозні поранення. Також він додав, що серед отримали травми в ході протестів - 92 є співробітниками правоохоронних органів.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував протестувальників. У повідомленні на Twitter він подякував правоохоронців і затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян і журналістів.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Парижа використовували водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів, які протестують проти підвищення акцизних ставок на пальне.

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