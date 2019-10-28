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У Брюсселі розпочалася зустріч України і ЄС перед переговорами по газу з РФ

Новини » Політика    28.10.2019 - 13:04
У Брюсселі розпочалася зустріч України і ЄС перед переговорами по газу з РФ
Фото: Марош Шефчович і Олексій Оржель (twitter.com/MarosSefcovic)

Газові переговори з участю Росії почнуться близько 14:30

В Брюсселі (Бельгія) стартували газові переговори за участю делегацій України та Євросоюзу перед основною зустріччю в тристоронньому форматі з Російською Федерацією. Про це в Twitter повідомив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

За його словами, газові переговори почалися з двосторонньої зустрічі з міністром енергетики України Олексієм Оржелем.

"Я хочу розвивати конструктивний дух наших останніх тристоронніх переговорів у вересні, коли ми побачили зближення позицій з деяких питань", - додав Марош Шефчович.

Фото: зустріч делегацій України та ЄК (twitter.com/MarosSefcovic)

Відзначимо, в делегацію також увійшли глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також глава правління оператора ГТС України Сергій Макогон. Очікується, що тристоронні переговори за участю Росії почнуться близько 14:30. По закінченню зустрічі очікується брифінг Шефчовича.

У той же час як пишуть російські ЗМІ, міністр енергетики Росії Олександр Новак позитивно оцінює майбутні тристоронні переговори.

"Очікуємо просування в подальшому розумінні транзиту газу з 1 січня 2020 року і поставок газу до України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії відзначили, що тристоронні переговори будуть зосереджені на наступних питаннях: як відобразити енергетичні правила Євросоюзу в майбутній рамковій угоді, тривалість контракту на транзит російського газу по Україні, необхідні обсяги і тарифи.

Крім того, з української сторони заявляли, що російський газовий монополіст "Газпром" в 2020 році буде змушений продовжити транзит газу через Україну.

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