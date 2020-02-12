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У Брюсселі міністри країн-членів НАТО обговорять загрози РФ

Новини » Політика     12.02.2020 - 15:11
У Брюсселі міністри країн-членів НАТО обговорять загрози РФ
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Під час зустрічі учасники обговорять відповіді на нові російські ракетні системи

У Брюсселі (Бельгія) сьогодні, 12 лютого, розпочалася зустріч міністрів оборони країн НАТО, в ході якої буде обговорено відповіді на нові російські ракетні системи. Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, "під час зустрічі учасники підіб’ють підсумки роботи, яка проводиться в НАТО, у контексті відповіді на нові російські ракетні системи".

"Ми бачили закінчення Договору про ракети малої та середньої дальності (ДРМСД) внаслідок розгортання Росією ракет SCC-8. Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія, але ми маємо переконатися, що НАТО продовжує надійну оборону в умовах без ДРМСД. При цьому ми продовжуємо надавати пріоритет механізмам контролю над озброєнням", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО буде оборонною та збалансованою. НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети в Європі, натомість посилить готовність засобів протиповітряної та протиракетної оборони, вживатиме заходи з нарощування неядерних спроможностей.

Головними темами зустрічі також є продовження тренувальної місії НАТО в Іраку, спільні дії країн-союзниць і країн-партнерів в Афганістані.

Раніше Столтенберг заявляв, що країни НАТО вже вкладають кошти в розробку систем оборони проти нових російських ракет, включаючи 9М729 і гіперзвукову "Авангард".

Також Столтенберг заявляв, що НАТО цього року відповість на розміщення російських крилатих ракет з ядерною зброєю в Європі розробкою нової системи ППО.

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