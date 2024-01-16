Брюссель на вимогу Шольца перевіряє виконання членами ЄС постачання зброї Україні, - FT

Дипломатична служба ЄС, Служба зовнішніх дій (EEAS), проводить перевірку постачання зброї державами-членами після повномасштабного вторгнення Росії, повідомили FT три дипломати ЄС, поінформовані про плани. EEAS має намір подати свої висновки столицям країн перед самітом лідерів ЄС 1 лютого.

За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, які вже зустріли опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення про проведення перевірки ухвалили після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти військові поставки країн Києву. "Постачання зброї для України, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, надто малі", - сказав він.

"Нам [також] потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року", - заявив Шольц.

Його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС щодо масштабів військових постачань, обіцяних іншими державами-членами.

Внесок країн у допомогу Україні

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, Німеччина взяла на себе найбільші зобов'язання ЄС щодо постачання зброї з точки зору вартості. Її зобов'язання, що становлять понад 17 млрд євро до 31 жовтня минулого року, приблизно вп'ятеро перевищують вартість зобов'язань Данії, що прямує за величиною донора.

Хоча висловлювання Шольца були витлумачені як закид іншим великим державам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов'язання значно менші, його публічний заклик до більшої прозорості був приватно підтриманий високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати Києву більше зброї у критичний момент конфлікту.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує постачання зброї в Україну, щоб збільшити постачання та поділити тягар витрат.

Фонд EPF, який фінансує оборонні проекти в третіх країнах, не отримував підтримки з червня 2023 року, і 27 держав-членів блоку не змогли домовитися про створення частини 5 млрд євро на рік для України.

"Ми маємо переконатися, що [EPF] повернувся у потрібне русло і ми можемо знову використати його для подальших траншів підтримки України", - сказав високопоставлений дипломат ЄС. Без EPF "деякі держави-члени" не нададуть жодної військової підтримки.

Критичний момент

Як зазначає FT, західна військова та фінансова допомога Україні скоротилася в останні місяці, що обмежило здатність Києва захищатися від атак Росії та розпочати контрнаступальні операції та викликало побоювання, що готовність допомогти Україні слабшає після майже двох років війни.

Аудит проводиться в той час, коли Брюссель і Вашингтон щосили намагаються знайти політичний консенсус, який дозволив би їм виділити нові пакети фінансової допомоги Києву на загальну суму близько 110 млрд доларів.

Міжпартійні розбіжності у Конгресі США не дозволили ухвалити пакет фінансування України на суму понад 60 млрд доларів, запропонований президентом Джо Байденом. Гроші необхідні для продовження військових постачань США до Києва.