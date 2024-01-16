Брюссель по требованию Шольца проверяет выполнение членами ЕС поставок оружия Украине, - FT

Дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS), проводит проверку поставок оружия государствами-членами после полномасштабного вторжения России, сообщили FT три дипломата ЕС, проинформированные о планах. EEAS намерена представить свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.

По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, которые уже встретили сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проведении проверки последовало за требованием канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы", - сказал он.

"Нам [также] нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", - заявил Шольц.

Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС по поводу масштабов военных поставок, обещанных другими государствами-членами.

Вклад стран в помощь Украине

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, Германия взяла на себя самые большие обязательства ЕС по поставке оружия с точки зрения стоимости. Ее обязательства, составляющие более 17 млрд евро до 31 октября прошлого года, примерно в пять раз превышают стоимость обязательств Дании, следующего по величине донора.

Хотя высказывания Шольца были истолкованы как упрек другим крупным государствам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства гораздо меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был в частном порядке поддержан высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые государства могли бы предоставить Киеву больше оружия в критический момент конфликта.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), совместного фонда, который частично финансирует поставки оружия в Украину, чтобы увеличить поставки и разделить бремя затрат.

Фонд EPF, который финансирует оборонные проекты в третьих странах, не получал поддержки с июня 2023 года, и 27 государств-членов блока не смогли договориться о создании части в размере 5 млрд евро в год для Украины.

"Мы должны убедиться, что [EPF] вернулся в нужное русло и мы можем снова использовать его для дальнейших траншей поддержки Украины", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Без EPF "некоторые государства-члены" не окажут никакой военной поддержки.

Критический момент

Как отмечает FT, западная военная и финансовая помощь Украине сократилась в последние месяцы, что ограничило способность Киева защищаться от атак России и начать контрнаступательные операции и вызвало опасения, что готовность помочь Украине ослабевает после почти двух лет войны.

Аудит проводится в то время, когда Брюссель и Вашингтон изо всех сил пытаются найти политический консенсус, который позволил бы им выделить новые пакеты финансовой помощи Киеву на общую сумму около 110 млрд долларов.

Межпартийные разногласия в Конгрессе США не позволили принять пакет финансирования Украины на сумму более 60 млрд долларов, предложенный президентом Джо Байденом. Деньги необходимы для продолжения военных поставок США в Киев.