"Брюссель нас не змусить". Орбан заявив, що угорці вирішуватимуть, чи буде Україна в ЄС

Угорщина не дозволить Брюсселю примусити її підтримати вступ України в ЄС. Рішення щодо цього питання буде ухвалене за результатами волевиявлення угорського народу.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

"Ми запитаємо угорський народ і діятимемо так, як він вирішить!", - підкреслив міністр.

Він наголосив, що для прийняття цього рішення буде залучено народ Угорщини.

"Ми не дозволимо Брюсселю змусити нас прийняти членство України в ЄС. Це величезне питання, яке має широкі наслідки для нашої безпеки, економіки та сільського господарства", - заявив Орбан.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна з початку повномасштабної війни з Росією значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, торік лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною.

Проте Угорщина не бажає вступу України в ЄС. По це активно говорить і сам Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України до Євросоюзу на цей час є "немислимим". Та зауважив, що, на його думку, це може мати руйнівний вплив на економіку Угорщини.

До того ж на початку березня прем'єр Угорщини розповів, що він хоче провести у себе в країні референдум щодо вступу України до ЄС, щоб дізнатися думку угорців.

На фоні цього минулого тижня уряд Угорщини попередив своїх громадян про "опитування" щодо членства України в ЄС.

Однак разом з питаннями було поширено маніпулятивні "контраргументи", які містять відверту брехню. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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