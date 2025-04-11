"Брюссель нас не заставит". Орбан заявил, что венгры будут решать, будет ли Украина в ЕС

Венгрия не позволит Брюсселю принудить ее поддержать вступление Украины в ЕС. Решение по этому вопросу будет принято по результатам волеизъявления венгерского народа.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

"Мы спросим венгерский народ и будем действовать так, как он решит!", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что для принятия этого решения будет привлечен народ Венгрии.

"Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять членство Украины в ЕС. Это огромный вопрос, который имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства", - заявил Орбан.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в прошлом году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной.

Однако Венгрия не желает вступления Украины в ЕС. Об этом активно говорит и сам Орбан. Премьер-министр Венгрии заявил, что вступление Украины в Евросоюз в настоящее время является "немыслимым". И заметил, что, по его мнению, это может иметь разрушительное влияние на экономику Венгрии.

К тому же в начале марта премьер Венгрии рассказал, что он хочет провести у себя в стране референдум по вступлению Украины в ЕС, чтобы узнать мнение венгров.

На фоне этого на прошлой неделе правительство Венгрии предупредило своих граждан об "опросе" относительно членства Украины в ЕС.

Однако вместе с вопросами были распространены манипулятивные "контраргументы", которые содержат откровенную ложь. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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