Брюссель дорікнув Німеччині за односторонню допомогу Україні поза оборонним фондом ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , що кошти підуть на військову та гуманітарну допомогу.

Але Тьєррі Бретон, комісар ЄС із внутрішнього ринку, засудив цей крок, оскільки він не пройде через багатосторонні механізми блоку.

"Сьогодні ми бачимо, що Німеччина намагається діяти сама, вона нікого не обдурила і, зокрема, намагається припинити підтримку Європейського фонду миру", - сказав він.

Сварка сталася після того, як Еммануель Макрон оголосив, що у лютому Франція підпише двосторонню угоду про безпеку з Україною і поставить ракети Scalp та "кілька сотень" бомб.

Позиція Німеччини

Останніми тижнями Німеччина неодноразово закликала інші європейські країни посилити підтримку України.

"Запланованих постачань зброї в Україну більшості країн-членів ЄС недостатньо", - заявив Шольц 9 січня.

Після його заяви Брюссель проводить перевірку, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Європейський фонд миру

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує постачання зброї в Україну, щоб збільшити постачання та поділити тягар витрат.

Раніше Брюссель запропонував щорічно виділяти по 5 млрд євро протягом наступних чотирьох років для підтримки України за допомогою Європейського фонду миру. Із цих коштів Брюссель хоче допомогти країнам-членам ЄС покрити свої витрати на закупівлю та передачу Україні такого озброєння, як боєприпаси, ракети та танки.