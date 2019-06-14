Брюссель не будет критиковать закон об образовании в проекте заявления саммита Украина-ЕС

Европейский Союз отказался от критики украинского закона об образовании в проекте заявления саммит Украина - ЕС, который запланирован в Киеве 8 июля. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода".

В частности, отмечается, послы стран-членов ЕС одобрили 13 июня соответствующее заявление и направили в Киев для дальнейших замечаний. В заявлении говорится, что Евросоюз продолжает признавать европейские стремления Украины.

"Брюссель признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации", - отмечается в документе.

Как уточняет "Радио Свобода", подобная трактовка содержалась и в заключительном коммюнике прошлогоднего саммита. Однако в предыдущих заявлениях содержались негативные высказывания относительно украинского закона об образовании, принятого в 2017 году, которые инициировала Венгрия. К тому же Будапешт блокировал все заседания комиссии Украина - НАТО на высшем уровне.

Будапешт утверждал, что новые законодательные нормы ограничивают право венгерских этнических меньшинств на обучение на родном языке. Киев в свою очередь отмечал, что закон не является дискриминационным, и имеет целью обеспечить, чтобы все граждане страны могли говорить на государственном языке.

Напомним, Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировала предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон". Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Добавим, что 15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Уже 17 мая делегация России обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".