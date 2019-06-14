Брюссель не критикуватиме закон про освіту у проекті заяви саміту Україна-ЄС

Європейський Союз відмовився від критики українського закону про освіту у проекті заяви про саміт Україна - ЄС, який запланований у Києві 8 липня. Як передає РБК-Україна, про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода".

Зокрема, зазначається, посли країн-членів ЄС схвалили 13 червня відповідну заяву та надіслали до Києва для подальших зауважень. У заяві йдеться, що Євросоюз продовжує визнавати європейські прагнення України.

"Брюссель визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як зазначено в угоді про асоціацію", - зазначається в документі.

Як уточнює "Радіо Свобода", подібне трактування містилося і в заключному комюніке минулорічного саміту. Проте у попередніх заявах містилися негативні висловлювання стосовно українського закону про освіту, ухваленого у 2017 році, які ініціювала Угорщина. До того ж Будапешт блокував усі засідання комісії Україна - НАТО на найвищому рівні.

Будапешт стверджував, що нові законодавчі норми обмежують право угорських етнічних меншин на навчання рідною мовою. Київ у свою чергу наголошував, що закон не є дискримінаційним, і має на меті забезпечити, щоб усі громадяни держави могли говорити державною мовою.

Нагадаємо, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокувала пропозицію Росії обговорити ухвалений Україною "мовний закон". Проти обговорення українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" проголосували шість країн: США, Франція, Великобританія, Німеччина, Бельгія і Польща.

Додамо, що 15 травня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Уже 17 травня делегація Росії звернулася до голови Ради безпеки ООН з проханням скликати засідання за Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".