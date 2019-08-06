Брюгге - Динамо: где смотреть матч

Фото: "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется первый поединок отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" начнет еврокубковый сезон матчем против бельгийского "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Букмекеры отдают предпочтение сопернику украинской команды.

6 августа 21:30

Брюгге, стадион "Ян Брейдель"

Первый поединок команд состоится 6 августа в Бельгии, на стадионе "Ян Брейдель". Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, накануне команда Хацкевича отправилась на игру в составе 22 футболистов.

Ответный матч состоится во вторник, 13 августа, на киевском НСК "Олимпийский", начало - в 20:30.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" - ЛАСК. А проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.