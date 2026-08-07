У Брянську пролунав вибух, над містом здійнявся стовп чорного диму (фото)

Жителі Брянська повідомляють про вибух та стовп чорного диму над мстом. Інформації про причини та наслідки вибуху наразі немає.

Водночас у мережі повідомляють, що пожежа палає в районі складів та Брянської таможні.

У Брянську пролунав вибух та здійнявся стовп чорного диму (фото з мережі)