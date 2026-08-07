В Брянске раздался взрыв, над городом поднялся столб черного дыма (фото)

Жители Брянска сообщают о взрыве и столбе черного дыма над городом. Информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.

В то же время в сети сообщают, что пожар пылает в районе складов и Брянской таможни.

В Брянске раздался взрыв и поднялся столб черного дыма (фото из сети)