У Брянську пролунав вибух, над містом здійнявся стовп чорного диму (фото)
Вдень 7 серпня у російському Брянську прогримів вибух. Над містом здійнявся стовп чорного диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Жителі Брянська повідомляють про вибух та стовп чорного диму над мстом. Інформації про причини та наслідки вибуху наразі немає.
Водночас у мережі повідомляють, що пожежа палає в районі складів та Брянської таможні.
У Брянську пролунав вибух та здійнявся стовп чорного диму (фото з мережі)
Удари по Криму
Нагадаємо, вдень 7 серпня в окупованій Ялті було чутко звуки стрілянини. За словами очевидців, місцевий порт атакували морські дрони.
Окрім того, раніше окупаційна влада попереджала населення міста про небезпеку безекіпажних катерів (БЕК).
Після цього відбулася екстрена евакуація людей із пляжів і набережних.
Також цієї ночі військовий аеродром "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму охопили потужні пожежі після серії гучних вибухів.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження та розкрив список цілей, які вдалося успішно атакувати.