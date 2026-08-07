В Брянске раздался взрыв, над городом поднялся столб черного дыма (фото)
Днем 7 августа в российском Брянске прогремел взрыв. Над городом поднялся столб черного дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Жители Брянска сообщают о взрыве и столбе черного дыма над городом. Информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.
В то же время в сети сообщают, что пожар пылает в районе складов и Брянской таможни.
В Брянске раздался взрыв и поднялся столб черного дыма (фото из сети)
Удары по Крыму
Напомним, днем 7 августа в оккупированной Ялте были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, местный порт атаковали морские дроны.
Кроме того, ранее оккупационные власти предупреждали население города об опасности безэкипажных катеров (БЭК).
После этого произошла экстренная эвакуация людей с пляжей и набережных.
Также в эту ночь военный аэродром "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму охватили мощные пожары после серии громких взрывов.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение и раскрыл список целей, которые удалось успешно атаковать.