У Брянську дрони вкотре атакували "Кремній ЕЛ": які наслідки для російського ВПК

Удари по території Росії

Під час повномасштабної війни Україна регулярно здійснює удари по об'єктах на території Росії, використовуючи безпілотники та інші засоби. Основними цілями стають військові об'єкти, нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та інфраструктура, яка підтримує російські військові операції.

Атаки мають на меті послабити логістику ворога, знизити його здатність вести бойові дії та завдати економічних збитків.

У випадку з "Кремній ЕЛ" - завод було атаковано й у ніч на 24 січня, внаслідок чого він призупиняв роботу. Але це була далеко не перша атака. Наприклад, він потрапляв під обстріли й у жовтні 2024-го.

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