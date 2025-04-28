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В Брянске дроны в очередной раз атаковали "Кремний ЭЛ": какие последствия для российского ВПК

Иллюстративное фото: в Брянске дроны в очередной раз атаковали "Кремний ЭЛ" (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

В Брянске Российской Федерации (РФ) неизвестные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали завод "Кремний ЭЛ". Это уже не первая атака против него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, "Кремний ЭЛ" производит микроэлектронику:

  • для ракетных комплексов;
  • зенитно-ракетных комплексов "Панцирь";
  • ракет "Искандер";
  • радиолокационных станций;
  • систем радиоэлектронной борьбы;
  • БпЛА.

Руководитель ЦПД напомнил, что это уже не первая атака против завода. Ранее "Кремний ЭЛ" уже приостанавливал из-за этого работу.

 

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Украина регулярно осуществляет удары по объектам на территории России, используя беспилотники и другие средства. Основными целями становятся военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов и инфраструктура, которая поддерживает российские военные операции.

Атаки имеют целью ослабить логистику врага, снизить его способность вести боевые действия и нанести экономический ущерб.

В случае с "Кремний ЭЛ" - завод был атакован и в ночь на 24 января, в результате чего он приостанавливал работу. Но это была далеко не первая атака. Например, он попадал под обстрелы и в октябре 2024-го.

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