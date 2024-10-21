ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський завод "Кремній Ел" припинив роботу після нещодавньої атаки дронів

Понеділок 21 жовтня 2024 20:24
UA EN RU
Російський завод "Кремній Ел" припинив роботу після нещодавньої атаки дронів Фото: завод "Кремній Ел" атакований дронами у Брянській області 19 жовтня (t.me/astrapress)
Автор: Наталія Кава

Російський завод "Кремній Ел" у Брянську заявив про зупинку роботи після атаки дронів. Він виробляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба заводу.

Як розповіли представники заводу, під час атаки там постраждали виробничі та адміністративні корпуси. Це призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

Як заявив гендиректор "Групи Кремній Ел" Олег Данцев, наразі "основним завданням є якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки". Зараз, за його словами, проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Однак не все залежить від нас - є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", - сказав він.

Чим важливий завод

"Кремній Ел" - одне з найбільших російських підприємств з виробництва мікроелектроніки. Воно займається виготовленням компонентів для військової техніки, включаючи новітні радіолокаційні системи для ППО, літаків і кораблів. Завод розташований більш ніж за 100 км від кордону.

Було декілька атак

Нагадаємо, що "Кремній Ел" дрони атакували не один раз. Зокрема, у серпні минулого року на заводі "Кремній Ел" спалахнула масштабна пожежа після атаки безпілотників. Також його було атаковано 7 вересня 2023 року та в червні 2024 року.

Остання атака на завод була зафіксована у ніч на 19 жовтня. Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
DAILY
Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди