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У Брянській області знову пролунала "бавовна": поранено двох окупантів, - ЗМІ

Фото: у Брянській області знову пролунали "бавовни" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Брянській області РФ напередодні ввечері пролунали чергові вибухи. Через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Як стверджують російські ЗМІ, увечері 6 лютого безпілотник атакував Сівський район Брянської області. З коптера нібито було скинуто вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє окупантів - строковик та командир. Обох було госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше у Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинуватила в атаці українських військових.

Також ми писали, що у російському Брянську готують кілька шкіл для місць дислокації окупантів. Як пояснює місцева влада, військові потрібні у навчальних закладах "на випадок НП".

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