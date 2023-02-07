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В Брянской области вновь раздались "хлопки": ранены двое оккупантов, - СМИ

Фото: в Брянской области вновь раздались "хлопки" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Брянской области РФ накануне вечером раздались очередные взрывы. Из-за якобы атаку беспилотника ранены двое оккупантов, в том числе командир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как утверждают российские СМИ, вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области. С коптера якобы было сброшено взрывное устройство.

В результате взрыва ранения получили двое оккупантов - срочник и командир. Оба были госпитализированы.

Напомним, ранее в Брянской области противовоздушная оборона якобы сбила ракету "Точка У". Местные власти традиционно обвинили в атаке украинских военных.

Также мы писали, что в российском Брянске готовят несколько школ для мест дислокации оккупантов. Как объясняет местная власть, военные нужны в учебных заведениях "на случай ЧП".

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