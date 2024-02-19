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У Брянській області заявили про атаку двох українських безпілотників

Фото: у Брянській області місцева влада заявила про атаку двох українських безпілотників (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Вранці, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Реактивний безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", - написав він. 

Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок збиття БпЛА, нібито, ніхто не постраждав. Водночас він зазначив, що на місці працюють "оперативні служби".

 

Вибухи у Брянській області

Нагадаємо, 17 лютого губернатор Брянської області також заявляв про п'ять нібито знищених безпілотників.

Аналогічна ситуація сталась у Брянській області тижнем раніше до цього. Тоді Міноборони Росії заявило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

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