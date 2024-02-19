У Брянській області заявили про атаку двох українських безпілотників

Вибухи у Брянській області

Нагадаємо, 17 лютого губернатор Брянської області також заявляв про п'ять нібито знищених безпілотників.

Аналогічна ситуація сталась у Брянській області тижнем раніше до цього. Тоді Міноборони Росії заявило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

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