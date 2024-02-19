В Брянской области заявили об атаке двух украинских беспилотников

Утром, 19 февраля, территорию Брянской области атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.
"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.
Губернатор Брянской области заявил, что в результате ущерба БпЛА, якобы, никто не пострадал. В то же время, он отметил, что на месте работают "оперативные службы".
Напомним, 17 февраля губернатор Брянской области также заявлял о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.
Аналогичная ситуация произошла в Брянской области неделей ранее. Тогда Минобороны России заявило о якобы "сбитии" трех беспилотников над Брянской областью.
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